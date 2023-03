Fulvio Collovati e Stefano De Grandis parlano dei singoli giocatori del Milan e delle criticità che devono affrontare.

Durante una puntata del programma “Piazza Affari” su TMW Radio, l’ex calciatore Fulvio Collovati ha espresso la sua opinione sulla situazione del Milan in vista della Champions League. Collovati ha sottolineato che la sconfitta contro la Fiorentina non deve essere imputata all’impegno nella competizione europea e che il Milan ha avuto dei problemi nel gioco di squadra, nonostante alcuni giocatori siano stati al di sotto delle aspettative. Inoltre, ha fatto i complimenti alla Fiorentina per la prestazione offerta.

Stefano De Grandis, opinionista di SkySport, ha invece parlato dell’importanza di Rafael Leao per l’attacco dei rossoneri, definendolo un giocatore fondamentale e spettacolare che ha fatto la differenza anche nella scorsa stagione. De Grandis ha sottolineato la necessità per il Milan di risolvere la questione Leao, in modo da avere un attacco funzionante e competitivo in Champions League.

