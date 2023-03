Daniele Adani e Antonio Di Gennaro analizzano le ultime partite del Milan, concentrandosi sui singoli e sulle prossime sfide in Champions.

Durante l’ultima puntata di “90° Minuto”, Daniele Adani, ex difensore e opinionista di Rai Sport, ha commentato la sconfitta del Milan contro la Fiorentina, analizzando diversi aspetti del gioco. Adani ha sottolineato l’importanza di un atteggiamento positivo da parte dei compagni di squadra per aiutare un giocatore a superare un momento difficile.

Inoltre, l’ex calciatore Antonio Di Gennaro, commentatore televisivo, a TMW Radio ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale del Milan, evidenziando una mancanza di continuità rispetto alla stagione precedente e la necessità di un atteggiamento diverso in vista della partita di Champions League contro il Tottenham. Di Gennaro ha anche espresso preoccupazione per l’assenza di Leao e la difficoltà di Ibrahimovic, ma ha elogiato il ritorno in forma di Theo Hernandez.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG