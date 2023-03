I numeri impressionanti dell’attaccante argentino dell’Inter, in questa stagione e la sua maturità da leader in campo.

Lautaro Martinez ha segnato un altro importante gol e ha ottenuto numeri molto significativi in questa stagione. L’attaccante argentino ha segnato in tre partite consecutive di campionato, diventando un punto di riferimento per l’Inter in una stagione in cui Lukaku era arrivato per riprendersi il titolo, ma senza riuscirci. Con Correa ancora infortunato e Dzeko fermo, Lukaku ha segnato solo due gol nel 2023, contro il Napoli e in Supercoppa. Il gol di Martinez contro la Lecce ha permesso all’Inter di chiudere la partita e di ripristinare la distanza dalla Lazio, che aveva vinto venerdì e si era presa il secondo posto.

I numeri di Martinez parlano di certezza. Prima della sosta aveva giocato 20 partite, di cui 18 da titolare, segnando 7 gol e fornendo 3 assist. Dopo il Mondiale ha giocato 14 partite, 12 da titolare, segnando 9 gol e fornendo un assist.

In pratica, Lautaro ha sempre inciso, il suo rendimento è stato impressionante – come riferito da Skysport – e da quando è tornato dal Qatar ha dimostrato ancora più maturità, diventando un leader e mantenendo l’atteggiamento giusto anche quando non segna.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG