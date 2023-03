Come il tedesco sta sostituendo Dimarco e dimostrando la sua pazienza e determinazione per contribuire alla squadra dell’Inter di Inzaghi.

Secondo Repubblica, l’Inter potrebbe avere un’arma in più grazie a Robin Gosens, che ha risposto alla chiamata di Inzaghi e sta sostituendo alla grande l’infortunato Dimarco. Gosens è stato scelto da Inzaghi nell’undici di partenza contro il Lecce a causa dell’indisponibilità di Dimarco, non per scelta tecnica. Nonostante questo, Gosens non si è lamentato e si è allenato molto bene, dimostrando pazienza e determinazione per trovare la forma perfetta.

Anche se ci vuole tempo per inserirsi nell’Inter, come dimostra il caso di Eriksen, Gosens potrebbe essere determinante per la squadra. Tuttavia, c’è una differenza enorme tra i due casi: Eriksen non aveva un Dimarco con cui giocarsi il posto. Gosens sa che non sarà facile, ma è consapevole di non essere ancora il tornado che era all’Atalanta con Gasperini. La grandezza di Gosens sta proprio in questa doppia consapevolezza, sia come persona che come calciatore.

