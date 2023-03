L’ex difensore della Juventus elogia Lautaro dell’Inter per la sua determinazione in campo e il suo atteggiamento da leader nello spogliatoio.

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e commentatore per DAZN, ha elogiato l’atteggiamento da capitano di Lautaro Martinez nell’Inter. Secondo Barzagli, la decisione di assegnargli la fascia di capitano è stata importante e giusta perché l’argentino dimostra in campo di avere la mentalità giusta, oltre alla qualità tecnica, e di correre e combattere per la squadra. Non era scontato che gli venisse affidata la fascia, ma dal momento che l’ha ottenuta, Lautaro dimostra anche ai microfoni di essere un vero leader.

Barzagli ha poi sottolineato l’importanza di avere un capitano credibile nello spogliatoio, che sappia cosa dire e che abbia un peso specifico nella squadra. Lautaro sa di avere questa responsabilità e di dover essere credibile quando parla ai compagni, ed è per questo che il suo atteggiamento da capitano è così importante per l’Inter.

