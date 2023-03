I dettagli sull’aggiornamento dell’infermeria dell’Inter, con la possibilità di avere tutti e tre i giocatori a disposizione.

La Gazzetta dello Sport riporta importanti novità dall’infermeria dell’Inter. Milan Skriniar, Federico Dimarco e Joaquin Correa stanno lavorando duramente per essere a disposizione di Inzaghi per la difficile trasferta contro il Porto. Secondo le ultime indiscrezioni, le sensazioni sono positive e uno di loro potrebbe anche tornare prima del previsto.

L’articolo suddetto spiega che per la prima volta in questa stagione, Inzaghi potrebbe avere a disposizione tutta la rosa per il prossimo match contro il Porto o addirittura già per la partita con lo Spezia. Le condizioni dei tre assenti del match di Lecce stanno migliorando quotidianamente, con Federico Dimarco che ha lavorato parzialmente in gruppo nella seduta del lunedì, dando ottime risposte verso il prossimo impegno. Nonostante sia necessario attendere ancora un paio di allenamenti per la certezza, la sensazione è che l’esterno finirà nella lista dei convocati per la trasferta di La Spezia, in programma per venerdì sera.

