Il giovane attaccante della Juventus, Chiesa, rivela i dettagli del suo percorso di riabilitazione, parla della sua vita privata.

Federico Chiesa, attraverso il canale ufficiale Twitch della Juventus, ha parlato del documentario “Back on Track” in onda su Amazon Prime Video, che racconta il suo percorso riabilitativo dopo un infortunio. Chiesa ha spiegato di aver accettato subito di partecipare al documentario, perché voleva far vedere quanto fosse difficile il suo percorso. Inoltre, ha parlato della sua vita privata e del supporto che ha ricevuto dalla sua famiglia in un momento complicato.

Chiesa ha anche parlato dei rischi del calcio, spiegando che gli infortuni possono succedere anche a causa del contatto fisico. Ha espresso solidarietà per i giocatori che giocano a livelli minori e che non hanno accesso alle stesse strutture sanitarie della Juventus.

Chiesa ha ringraziato i tifosi per il loro sostegno e ha parlato dei suoi compagni di squadra, tra cui Giorgio Chiellini, che lo hanno aiutato molto durante il suo percorso di riabilitazione. Infine, ha parlato della sua maglia preferita e dei suoi gol più belli, sottolineando l’importanza di vincere un trofeo nella stagione in corso.

