Carolina Stramare racconta come il trasferimento alla Juventus abbia stravolto la vita del compagno, ma anche la sua determinazione.

Carolina Stramare, la compagna di Dusan Vlahovic, ha parlato con il giornale sportivo ‘TuttoSport’ riguardo alla situazione del calciatore. Ha affermato che Vlahovic ha ottenuto grandi successi a Firenze e che quando è passato alla Juventus si è trovato ad affrontare una nuova realtà, diversa da quella che probabilmente si aspettava. La sua vita è stata completamente stravolta in pochi giorni, dal momento in cui è stato trasferito da Firenze a Torino, dove ha iniziato a giocare per la Juventus.

Carolina ha osservato il cambiamento nel suo atteggiamento in pochissimo tempo. Inoltre, ha dichiarato che Vlahovic soffre di pubalgia, ma nonostante ciò non ha intenzione di rimanere inattivo. È sempre determinato a dare il massimo, perché è un serbo duro. Lui tiene molto alla Juventus e ha sempre invidiato alcune sue caratteristiche, come la concentrazione e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi sul lavoro. Infine, ha aggiunto che la Juventus vuole tenersi stretto il giovane calciatore.

