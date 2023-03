Dopo la vittoria sul Lecce, l’Inter è al secondo posto, ma la stagione resta incerta, con una squadra che fatica a trovare continuità.

Dopo il successo sul Lecce, l’Inter si è presa il secondo posto in classifica (in attesa della Juventus sulla sentenza) ma la strada per la qualificazione alla Champions League è ancora lunga e piena di insidie. Non è facile dare un giudizio sulla stagione nerazzurra, che potrebbe essere esaltante o deludente a seconda del risultato finale.

Anche tatticamente, ci sono valutazioni diverse sulla squadra di Inzaghi: se Calhanoglu play centrale è stata una buona invenzione, il 3-5-2 è il sistema che non cambia mai e potrebbe avere bisogno di una variazione per affrontare partite difficili. Nonostante la vittoria contro il Lecce, ci sono ancora problemi con gli attaccanti Dzeko e Lukaku, e la squadra avrebbe bisogno di presentare qualcosa di nuovo per non essere troppo prevedibile. Da riferimento Gazzetta dello Sport.

