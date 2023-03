Lukaku, Dzeko e Correa si giocano la permanenza in nerazzurro, mentre l’Inter valuta attentamente le proprie scelte per il futuro.

L’Inter sta puntando molto sul talento argentino Lautaro Martinez, che sta dimostrando di essere il trascinatore della squadra nerazzurra. Tuttavia, per avere successo anche in futuro, l’Inter ha bisogno di un compagno di reparto all’altezza di Martinez. Attualmente, sembra che né Lukaku né Dzeko siano in gran forma, mentre Correa è ancora infortunato. Questi tre giocatori si giocheranno la possibilità di rimanere all’Inter fino alla fine della stagione.

Inzaghi avrà finalmente a disposizione una rosa al completo per la prima volta in stagione, il che gli permetterà di fare le scelte giuste per le partite future. Tuttavia, la squadra dovrà anche prendere in considerazione le scelte in prospettiva futura. Correa sembra essere destinato alla cessione, mentre sia Dzeko che Lukaku si giocheranno la possibilità di restare all’Inter fino alla fine della stagione. La società di Zhang sta ponderando attentamente la sua scelta e prenderà una decisione solo dopo aver valutato i risultati raggiunti.

In particolare, Lukaku è al centro delle discussioni, poiché il suo rendimento in questa stagione non è stato all’altezza delle aspettative. Non si tratta solo di un problema finanziario, ma anche di una questione tecnica, poiché la squadra ha bisogno delle sue reti per avere successo. Lautaro Martinez è stato il più prolifico nella squadra, ma la corsa alla Champions League richiede la presenza di un compagno di reparto all’altezza. La trasferta di Oporto sarà un bivio importante per la squadra e la presenza di un compagno di reparto affidabile sarà fondamentale per ottenere una vittoria. Come da riferito della Gazzetta dello Sport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG