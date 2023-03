L’ex difensore nerazzurro si esprime su diversi temi riguardanti la squadra, dalla valorizzazione dei giovani all’andamento dell’Inter.

Nell’ambito del calcio italiano, uno dei temi più importanti è la valorizzazione dei giovani talenti, che rappresentano il futuro del nostro calcio e della Nazionale italiana. A questo proposito, l’ex difensore dell’Inter, Fabio Galante, intervenendo alla presentazione della Junior Tim Cup, ha sottolineato l’importanza di queste attività e ha auspicato un ritorno dell’Italia ai livelli più alti nel panorama calcistico mondiale.

Galante ha inoltre affrontato diversi argomenti riguardanti la situazione attuale dell’Inter, a partire dall’andamento altalenante in campionato, dove la squadra nerazzurra è seconda ma ha perso alcuni punti per strada. Nonostante ciò, l’ex difensore ha elogiato il lavoro di Simone Inzaghi, considerandolo un allenatore all’altezza e che in 18 mesi ha fatto bene.

Galante ha poi parlato del mercato dell’Inter, commentando la partenza di Skriniar e sottolineando che la società nerazzurra saprà sostituirlo al meglio. Inoltre, Galante ha espresso la sua fiducia nella squadra per il difficile match di Europa League contro il Porto, sottolineando che in questa competizione non ci sono partite facili e che gli episodi devono girare a favore.

Infine, Galante ha elogiato la figura di Samaden, punto di riferimento per la società nerazzurra, sottolineando che la sua eventuale partenza sarebbe una grande perdita per l’Inter ma che sicuramente la società saprà trovare qualcuno all’altezza. Ha inoltre espresso la sua stima per l’allenatore Spalletti, ritenendolo un grande allenatore e meritevole di una squadra che gli consenta di lottare per il titolo.

In generale, le parole di Fabio Galante rappresentano un’importante testimonianza dell’affetto e dell’interesse che l’ex difensore nerazzurro ha nei confronti della sua ex squadra, ma anche del calcio italiano in generale, evidenziando l’importanza della valorizzazione dei giovani e della formazione dei talenti del futuro.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG