Ulteriori dettagli sulla notizia dei contatti tra l’Inter e Conte, raccontati da Musmarra in un’intervista alla Radio Nerazzurra.

Il giornalista Alfio Musmarra ha recentemente rivelato ulteriori dettagli riguardanti il possibile ritorno di Antonio Conte come allenatore dell’Inter, dopo aver annunciato la notizia dei contatti tra Conte e la dirigenza nerazzurra. In un’intervista alla Radio Nerazzurra, Musmarra ha spiegato che ha ricevuto questa informazione da una persona vicina sia a Conte che a José Mourinho, mentre stava lavorando su quest’ultimo. Secondo la fonte, ci sono stati contatti tra Conte e l’Inter e Musmarra ha anche aggiunto che, nonostante i rapporti non siano stati dei migliori in passato con Marotta e Ausilio, la dirigenza potrebbe essere interessata a Conte a causa della sua esperienza e delle sue qualità di allenatore di primo piano.

Inoltre, Musmarra ha sottolineato che Conte ha avuto un buon rapporto con i tifosi dell’Inter, ma ha lasciato la squadra a causa di alcune situazioni cambiate. Anche se la Juventus sembra interessata a Conte, Musmarra ha sottolineato che l’Inter potrebbe trovare i soldi per un grande allenatore e che la dirigenza ha il dovere di guardarsi attorno e muoversi a 360°.

Infine, Musmarra ha parlato anche di Samaden, il direttore dell’area tecnica giovanile dell’Inter, suggerendo che potrebbe lasciare la squadra per diventare direttore sportivo in un’altra squadra di Serie A, dopo 33 anni di lavoro nei nerazzurri.

