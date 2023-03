Preparazione, avversari e ambizioni europee: le dichiarazioni del mister del Milan alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale.

In vista della partita di Champions League tra Tottenham e Milan, valida per il ritorno degli ottavi di finale, il mister Stefano Pioli ha presentato la sfida ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni:

Pioli ha spiegato che, nonostante la partita sia di un certo livello, non si prepara da sola e che è necessario studiare l’avversario. Tuttavia, non c’è bisogno di motivare la squadra, perché tutti sanno quanto sia importante questa partita per il passaggio del turno e per migliorare il percorso europeo rispetto alla passata stagione. Pioli ha affermato di non avere dubbi sulla motivazione, l’attenzione e la concentrazione della squadra. Inoltre, ha detto che la squadra ha preparato la partita e ha effettuato alcune prove tattiche, le quali verranno messe in pratica nella partita di domani.

Riguardo al Tottenham e al suo atteggiamento in casa, Pioli ha affermato che questa squadra è diversa dalle altre inglesi perché ha un atteggiamento e dei numeri migliori nelle partite casalinghe. La squadra milanese ha analizzato bene le partite giocate dal Tottenham in casa e sa che saranno più aggressivi, intensi ed energici rispetto alla partita di Milano. Tuttavia, la squadra non sarà sorpresa da questo atteggiamento, in quanto conosce bene l’avversario.

Pioli ha poi parlato dell’atmosfera che si respirerà domani allo stadio e ha detto che sia il Tottenham che il Milan avranno l’energia dei propri tifosi. Ha affermato che dipende dall’atteggiamento e dall’approccio della sua squadra alla partita, che dovrà essere forte e intenso, perché si aspetta che anche i loro avversari giocheranno in modo aggressivo. Inoltre, ha detto che le partite si preparano a livello strategico e tattico, ma sono gli episodi che possono determinare il risultato e quindi bisogna metterci qualcosa in più in questi momenti.

Infine, riguardo alle ambizioni europee del Milan, Pioli ha detto che la squadra è abituata a giocare su certi palcoscenici e a certi livelli, soprattutto in Champions League, dove ha sempre cercato di primeggiare. Ha affermato che il percorso del Milan prevede di tornare ad essere importanti in Europa e che domani sera la squadra avrà un’opportunità importante, che cercherà di sfruttare con grande determinazione, volontà e qualità.

