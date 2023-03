Stefano De Grandis analizza gli errori del difensore inglese del Milan, Tomori, che sta vivendo un momento di flessione.

Durante un’intervista su Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha criticato Fikayo Tomori del Milan per gli errori commessi. Ha affermato che il difensore ha concesso troppi spazi agli avversari e ha commesso lo stesso errore che aveva fatto in precedenza durante una partita di Champions League contro il Chelsea.

Tomori avrebbe dovuto fare una valutazione migliore dell’azione per prevenire la situazione pericolosa. Invece, ha guardato per terra e si è aiutato con le braccia, concedendo il fallo. Secondo De Grandis, Tomori avrebbe dovuto prestare più attenzione alla situazione della sua difesa e non avrebbe dovuto commettere il fallo.

Mario Ielpo a Tutti Convocati su Radio 24 parla così della sconfitta subita contro la Fiorentina: “Ci sono gli echi di gennaio che tornano. La difesa del Milan non ne ha azzeccata una ieri sera, sia nell’uno contro uno che nella scelta su quando uscire alto. Giroud è il miglior giocatore della rosa del Milan in questo momento, non si può togliere“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG