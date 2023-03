L’ex calciatore del Napoli e l’ex calciatore del Milan danno pareri contrastanti sulla permanenza del giocatore belga nel club rossonero.

L’ex giocatore del Napoli, Valon Behrami, e l’ex giocatore del Milan, Alessandro Matri, hanno espresso la loro opinione sulla situazione di Charles De Ketelaere e le difficoltà che il giocatore belga sta affrontando nella sua prima esperienza nel Milan, durante un’intervista su DAZN.

Matri ritiene che il Milan stia facendo bene ad insistere su De Ketelaere e a non abbandonarlo troppo presto, considerando l’investimento fatto dalla società. Nonostante il giocatore abbia mostrato qualche timidezza con la palla al piede, Matri pensa che sia ancora troppo presto per giudicarlo e lasciarlo andare.

Behrami, invece, ritiene che il Milan debba iniziare ad avere continuità e non può permettersi di fare sempre esperimenti. Secondo lui, De Ketelaere ha avuto molte occasioni, ma non è riuscito a dimostrare il suo valore e ogni volta c’è sempre una scusa. Behrami sottolinea che 35 milioni di euro sono un investimento significativo e che forse sarebbe meglio lasciare spazio ad altri giocatori come Adli.

Matri risponde che il passato del Milan ha dimostrato che aspettare un giocatore può dare risultati positivi e che l’allenatore Pioli è in grado di recuperare i giocatori. Inoltre, Matri ritiene che De Ketelaere non sia colpevole di essere stato pagato 35 milioni di euro e che il contesto attuale del Milan non valorizza nemmeno gli altri giocatori.

Behrami insiste sul fatto che non vede scintille in De Ketelaere e che forse è meglio dargli un po’ di tempo e togliergli la pressione dei 35 milioni di euro. Matri, invece, crede che il mister Pioli abbia visto qualcosa di speciale in De Ketelaere e che stia cercando di far emergere le sue qualità. Tuttavia, Matri è sorpreso dal fatto che il giocatore sembra aver perso sicurezza e coraggio nel gioco rispetto alle prime tre partite della stagione.

