Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni:

GRASSANI – Quello che dice l’avvocato? Non sono cose che mi riguardano. Però ha una bella cravatta azzurra. Dove ho imparato a sdrammatizzare? Sono di Livorno, nella nostra ironia c’è del divertimento. Diciamo che sono stato fortunato a nascere a Livorno, quando facciamo ironia diciamo anche delle verità e c’è chi non le capisce. Solo noi potevamo inventare la roba dei Modigliani falsi e prendere in giro tutto il mondo… L’avvocato ha una bella cravatta azzurra».

