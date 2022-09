Allegri si gioca molto del suo futuro contro il Benfica, l’allenatore della Juventus non rischia ma è già fondamentale per il cammino.

I soldi del passaggio del turno in Champions League almeno dei gironi, sono fondamentali, se non indispensabili per un futuro roseo della Juventus ad oggi di Allegri. I bianconeri si giocano molto, troppo e di questi ne fa parte anche se non soprattutto Allegri per tanti motivi. Uno di questi è senza dubbio una rosa completamente rivoluzionata. Via De Ligt, Chiellini, Pellegrini, Arthur, Zakaria, Dybala, Bernardeschi, Morata. Rosa totalmente rivoluzionata con gli ingressi di Bremer, Gatti, Pogba, Fagioli, Paredes, Di Maria, Kostic, Milik e l’ingresso in pianta stabile di Miretti in prima squadra.

Massimiliano Allegri

Allegri di questi alcuni non li ha mai avuti, altri con il contagocce, ma le decisioni sono anche sue di non trattenere alcuni giocatori cardine della rosa. Non c’è ancora un barlume di gioco, di idea di gioco e nemmeno se vogliamo essere totalmente brutali ed onesti nemmeno un modulo nonostante un mercato improntato su un tridente che ad oggi non esiste e non ha nemmeno delle riserve di ruolo.

Il mister bianconero si rifugia sulla partita più importante al sicuro 3-5-2 solidità, sicurezza e vediamo che succede verrebbe da dire. Se perde non sarà di certo esonerato, ma a quel punto la sedia comincerebbe pericolosamente a scricchiolare. Vedremo se il tecnico troverà il coniglio dal cilindro.

