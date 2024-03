Juventus, il futuro di Allegri spacca in due la tifoseria, tra chi lo confermerebbe e chi no. Ma con il Genoa c’è un obiettivo

Il destino di Allegri spacca in due la tifoseria della Juventus, divisa tra chi lo confermerebbe e chi invece ne ha abbastanza del secondo ciclo del tecnico livornese. Anche lo Stadium, in occasione del pari con l’Atalanta, si è separato tra chi fischiava e chi invece sosteneva.

Come scrive La Stampa, però, è previsto un altro sold out in vista della gara col Genoa di domenica. I rossoblù non hanno mai vinto nella nuova casa bianconera e l’obiettivo è quello di sfruttare questo fattore campo per tornare a far punti dopo un periodo nero in termini di risultati.

