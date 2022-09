Il tecnico Allegri della Juventus continua ad essere in difficoltà, squadra senza gioco e senza identità che viaggia solo sui singoli.

Max Allegri continua a mostrare inesistenza di gioco nella sua Juventus, mostrando inadeguatezza al nuovo progetto bianconero fatto anche di giovani. Aldilà delle polemiche sul regolare rete annullata di Milik, i bianconeri hanno risollevato una partita solo di nervi, esclusivamente emotivamente. Nessuna proposta di gioco concreta, solo di giocare sulle fasce e crossare in mezzo come si faceva molti anni fa.

Massimiliano Allegri

La Juventus non può rifugiarsi in un gioco antico, con la difesa bassa e contropiede, oltre cercare il cross per le torri. Il tecnico si rifugia sempre nelle assenze di Chiesa, Pogba e Di Maria che si potranno essere veramente grandi, ma non certo da giustificare una prestazione contro la Salernitana di Dia e Piatek. Non servono i super campioni per vincere le partite a cui le riserve sono alla portata, ma serve una idea di gioco convincente che sappia destabilizzare l’avversario. Cuadrado è oramai in fase calante, e affidarsi al solo Kostic per i cross in mezzo è leggermente riduttivo come proposta di gioco.

Il rischio ora è di ritrovarsi ad una partita fondamentale contro il Benfica senza l’idee chiare come dall’inizio dell’anno ma non è tutto, una sconfitta potrebbe essere determinante per il futuro del tecnico e del progetto bianconero. Non si può solo fare affidamento ai singoli.

