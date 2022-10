Appena prima della partita, l’allenatore della Juventus, Max Allegri parla così a DAZN prima della sfida contro il Bologna.

Ecco le parole di Max Allegri, tecnico della Juventus che parla a DAZN appena prima della sfida contro il Bologna: “Cancellerei l’ultima settimana che è stata disastrosa. Ci abbiamo messo del nostro, poi abbiamo avuto episodi sfavorevoli. Dobbiamo essere ordinati, senza strafare e riprendere un cammino importante. Tutti dobbiamo fare meglio, siamo indietro in campionato e abbiamo perso due gare in Champions. Stasera sarà una partita difficile dove non dobbiamo assolutamente strafare.“

Massimiliano Allegri

Aggiunge sui rientri: “Abbiamo dei rientri importanti come Locatelli, Rabiot e Sandro. Paredes ha giocato tanto dopo essere stato fuori, poi è volato in Nazionale. Sarà un ottimo cambio. Poi ora c’è bisogno di tutti, abbiamo quattro gare in otto giorni.”

Conclude su Milik: “Non lo scopriamo ora, è molto bravo a giocare a calcio ed è di aiuto a Vlahovic.“

