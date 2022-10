Adrien Rabiot ha parlato prima della partita tra Juve e Bologna: «Avevamo iniziato bene le prime tre o quattro partite»

Adrien Rabiot ha parlato a Dazn prima di Juve-Bologna.

LE PAROLE – «Secondo me avevamo iniziato bene le prime tre o quattro partite, poi abbiamo perso compattezza e anche la voglia di difendere tutti insieme ed aiutarci, il fare di più per il compagno. Abbiamo mollato un po’, ora dobbiamo rifare quello che facevamo prima. Sono contento di tornare per aiutare la squadra».

