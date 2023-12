Juventus, Allegri svela il segreto di quest’anno: «Non c’è una primadonna». Le dichiarazioni in conferenza stampa

Allegri in conferenza stampa ha svelato quale è il segreto della Juventus di quest’anno. Queste le sue dichiarazioni.

COSA LO HA SORPRESO – «Non sono sorpreso. Ero incuriosito da cosa potessimo fare e lo sono tuttora da cosa potremmo fare. Abbiamo fatto 36 punti in 14 partite ma non bastano a niente. Dobbiamo prepararci per fare più punti possibili. Siamo diventati una squadra velocemente e i ragazzi sono disponibili l’uno con l’altro. Non c’è una primadonna che mette i propri obiettivi davanti a quelli degli altri. Questo è straordinario, dobbiamo continuare così e migliorare sugli aspetti tecnici».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI GENOA JUVENTUS

The post Juventus, Allegri svela il segreto di quest’anno: «Non c’è una primadonna» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG