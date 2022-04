Allegri vuole calciatori di qualità per la sua Juventus, questo può essere il nuovo centrocampo. I giocatori preferiti.

Allegri vuole un centrocampo completamente rinnovato senza ombra di dubbio, la sua Juventus deve essere ristrutturata per puntare allo scudetto. Partiamo dal fatto che Allegri non è un allenatore per tanti giovani, vedi i casi Kulusevski e Coman fuggiti per esplodere altrove.

Allegri vuole dei giocatori precisi a centrocampo. Un regista con un buon fisico, un giocatore di quantità e corsa. Infine, un giocatore che sappia inserirsi ed è tecnicamente capace di poter aiutare le punte oltre un fisico in grado di farsi valere in area.

Le caratteristiche di quest’ultimo sono palesi: Pogba, Milinkovic Savic è questa la tipologia di giocatori che piace, anche McKennie ma serve qualcuno con ancora più continuità sotto porta.

Per il regista, Jorginho è il nome che piace nonostante non abbia un fisico da urlo, ma per il tecnico ricorda molto il primo Pjanic bianconero.

L’altro giocatore è già in rosa, Zakaria poi ci sono da valutare le candidature dei giovani Fagioli e Rovella. Senza dimenticare Locatelli in rosa e cosa fare con Rabiot. Arthur sicuramente sarà in lista di partenza.

