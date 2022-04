La Juventus continua la ricerca al trequartista al posto di Dybala che possa giocare anche esterno, ragionamenti su Asensio dal Real Madrid.

La Juventus dopo Zaniolo e Di Maria e le informazioni chieste per Salah, ragiona con il Real Madrid per Asensio. Lo spagnolo piace, moltissimo. L’esplosione è stata frenata dagli infortuni pesanti occorsi al trequartista, che ora si è ripreso totalmente ma senza continuità di gioco.

Il trequartista del Real Madrid, può cambiare aria. Lo spagnolo che ha 26 anni, può andare alla Juventus con una operazione alla Morata, prestito biennale oneroso con un diritto di riscatto prefissato. Il Real Madrid ragiona, il ragazzo pure e la Juventus prima di affondare vuole capire le altre strade come Zaniolo quanto costano. Insomma Allegri vuole qualità, tocca scegliere a chi affidare le chiavi della fase offensiva bianconera.

Le alternative non mancano, lo spagnolo quest’anno ha raccolto 8 reti in liga e una in Champions League, score poco continuo per un talento del genere.

