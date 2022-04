Il club di Guardiola si prepara a mettere le mani su Erling Haaland che ha rifiutato il corteggiamento del Real Madrid.

Erling Haaland sembra sempre più diretto verso il Manchester City che sarebbe in vantaggio sul Real Madrid. Sky Sport racconta che i Blancos hanno fatto un’offensiva pesante nelle ultime settimane: Florentino Perez aveva raggiunto l’accordo col Borussia Dortmund per 120 milioni di euro, il norvegese sarebbe rimasto un altro anno in giallonero prima di approdare a Madrid.

Josep Guardiola

Tuttavia è stato proprio il centravanti classe 2000 a rifiutare l’offerta perché voleva un trasferimento immediato. E così il Manchester City sta affondando il colpo che potrebbe essere decisivo: 75 milioni al Borussia Dortmund (il valore della clausola rescissoria di Haaland) più altri 70 di commissioni. Al giocatore dovrebbe andare un quinquennale da 30 milioni a stagione.

