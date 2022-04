L’attaccante Kylian Mbappé resiste agli assalti del Paris Saint Germain perché convinto di voler approdare al Real Madrid.

Kylian Mbappé si avvicina a grandi passi al Real Madrid. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2022 con il Paris Saint Germain che non si arrende e proverà a fare di tutto per cercare di fargli accettare il rinnovo.

Florentino Perez

L’ex Monaco ed il club spagnolo si sono stretti la mano, ma per ora niente accordi scritti, come avrebbe voluto la squadra iberica. La partita è quindi ancora aperta; l’accordo prevederebbe un gigantesco bonus alla firma di 100 milioni più un quinquennale con stipendio di 25 milioni annui. Il Real Madrid freme ma fin quando non ci sono le firme tutto può succedere, il PSG propone un’offerta ancor più vantaggiosa al giocatore che però sembra aver deciso di trasferirsi ai Blancos.

