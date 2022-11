Sono queste le parole dell’allenatore della Juventus, Max Allegri che discute a DAZN pochi minuti prima della partita.

Ecco le parole di Max Allegri allenatore della Juventus che ha discusso a DAZN pochi minuti prima della partita: “Bremer al posto di Bonucci? Ho scelto la formazione in base alla partita. Leo ha giocato bene contro il PSG ma stasera ho preferito Gleison, questo fa parte delle rotazioni. Cosa dirò ai giovani? Spero che per Miretti e Fagioli sia il primo di una lunga serie di Derby d’Italia. Hanno tecnica ed entusiasmo. Vlahovic? Non sta bene da una settimana, ha provato ad esserci ma ha accusato di nuovo del dolore. Chiesa e Di Maria? Federico ha più minutaggio rispetto ad Angel, che può giocare venti minuti“.

Milik sempre a DAZN commenta così la partita che partirà tra pochi minuti: “Responsabilità maggiore in assenza di Vlahovic? Ognuno di noi le deve sentire, quando giochi con questa maglia addosso devi sentire certe responsabilità. Mancano ancora certi giocatori, ma siamo contenti per il recupero di Federico Chiesa. Juve aggressiva come contro il PSG? Dopo vediamo“.

