Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della partita contro il Lecce. Le sue dichiarazioni:

VITTORIA – «In questo periodo devi fare più gol, chiudere le tante azioni. Abbiamo avuto tante occasioni contro una squadra noiosa come il Lecce, che ha messo in crisi tutti. Abbiamo rischiato di pareggiare. C’è stata quell’occasione con Miretti non sfruttata. Difensivamente abbiamo concesso troppo dal nulla, bisogna migliorare».

VLAHOVIC – «Ha fatto un gol straordinario. Ha finito la partita in crescendo, a campo aperto nel duello corpo a corpo e sono contento per lui. Purtroppo si è scontrato con una realtà con cui non si era mai scontrato. Alla Fiorentina tutto andava bene, non aveva toppato ma questo fa parte della carriera di tutti. Doveva rimanere sereno, spero per lui sia un punto di ripartenza».

