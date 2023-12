Juventus, pronti altre due rinnovi dopo quelli di Rabiot e Chiesa: il club bianconero tratta i loro prolungamenti

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, in casa Juventus si pensa anche al rinnovo di Bremer e Vlahovic, altri due big da blindare anche per ridurre i costi di ammortamento dei rispettivi contratti.

Accordi che andranno in scadenza rispettivamente tra tre anni e mezzo e due anni e mezzo, ma per entrambi potrebbe arrivare la nuova firma così da consentire al monte ingaggi di respirare. Già incontrato l’entourage del brasiliano, si attende una risposta da quello del serbo.

