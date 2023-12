Enzo Raiola, procuratore, ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport: ecco cosa ha detto sull’ex Juve Pellegrini e non solo

Al Corriere dello Sport, Enzo Raiola ha così parlato di alcuni dei suoi assistiti.

LUCA PELLEGRINI – «Viene da un passato alla Juve non felicissimo, era incompreso, si è sentito rinato alla Lazio. Dopo l’infortunio con l’Atletico, partita in cui aveva fatto bene, non ha più giocato perché Sarri ha fatto scelte dettate dall’equilibrio. Non ha mai messo in discussione il suo talento o il suo futuro. Senza nulla togliere alle decisione, è normale che Luca abbia sofferto le esclusioni per non poter dare a Sarri, che lo ha voluto, e alla Lazio, squadra del cuore, tutto ciò che sentiva. Le cariche di energia sono esplose. Guardavo la tv, mi ha colpito».

CASO DONNARUMMA – «Sono contentissimo del casino che si è creato intorno a lui. Capisco che quando capita un evento raro, come l’apparizione della cometa di Halley, si crea clamore. E’ stato espulso dopo 400 gare da prof e bisogna parlarne, lo dico in senso ironico. L’ultimo rosso risaliva a quando aveva 15 anni, giocava il Viareggio. Gigio è serenissimo. Bisogna valutare stato emotivo, stress. Ha già giocato 25 partite, a volte in condizioni ambientali difficili. Ogni partita decisiva tra Champions e Nazionale».

The post Enzo Raiola: «Pellegrini scontento alla Juve, era incompreso. Donnarumma Contento faccia clamore» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG