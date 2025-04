Juventus: altro infortunato, può saltare la sfida contro il Lecce

Khephren Thuram ha svolto un lavoro personalizzato per un affaticamento muscolare. Nessun allarme in casa Juventus.

In casa Juventus l’attenzione è già tutta rivolta alla prossima sfida di campionato contro il Lecce, in programma sabato sera all’Allianz Stadium. I bianconeri, sotto la guida di Igor Tudor, stanno intensificando il lavoro alla Continassa per farsi trovare pronti e dare continuità alla corsa in campionato. Tuttavia, non tutti i giocatori sono al 100% e alcuni elementi della rosa hanno dovuto gestire piccoli problemi fisici negli ultimi giorni.

Gestione mirata per evitare infortuni

La fase finale della stagione impone attenzione massima alla condizione fisica degli atleti. In quest’ottica, lo staff tecnico e medico della Juventus ha optato per un approccio prudente nei confronti di chi mostra segnali di affaticamento, preferendo evitare rischi inutili che potrebbero compromettere la disponibilità per le partite decisive.

Tra i giocatori monitorati c’è Khephren Thuram, centrocampista arrivato a gennaio dal Nizza e sempre più centrale nel progetto tattico di Tudor. La notizia emersa dalla Continassa riguarda proprio lui: nell’ultimo allenamento, il francese ha svolto un lavoro personalizzato e non si è allenato con il resto del gruppo.

Thuram lavora a parte: le sue condizioni non preoccupano

La ragione è un affaticamento muscolare, una condizione che non desta particolari allarmi ma che ha comunque consigliato precauzione. Non si tratta di un infortunio vero e proprio, ma di una gestione mirata per evitare complicazioni. Le ultime indicazioni parlano di un possibile rientro in gruppo già dalla prossima seduta, prevista per la vigilia del match contro il Lecce.

Dunque, salvo sorprese, Thuram sarà regolarmente convocato per il match di sabato. Sarà poi Tudor a decidere se schierarlo dal primo minuto o concedergli un turno di riposo. Nel frattempo, continuano le terapie anche per Perin e Mbangula, entrambi alle prese con problemi muscolari e ancora fermi ai box.

Alla fine, la notizia chiave è rassicurante: Thuram è in dubbio per Juventus-Lecce dall’inizio ma in panchina dovrebbe esserci, il suo impiego resta nelle mani dello staff tecnico, che deciderà in base alla sua condizione nelle prossime ore.