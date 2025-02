Juventus: arriva l’offerta per Gatti, ecco la decisione dei bianconeri

Federico Gatti resta alla Juventus: il difensore ha rifiutato un’offerta del Nottingham Forest e si avvicina al rinnovo fino al 2030.

Nel calcio moderno, dove le opportunità di mercato si susseguono senza sosta, la fedeltà a un club è sempre più rara, ogni sessione di mercato porta con sé sorprese, trattative e colpi di scena, soprattutto per i giocatori più ambiti. Uno di questi è Federico Gatti, difensore della Juventus, che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di club stranieri, in particolare dalla Premier League.

Il tentativo del Nottingham Forest: un’offerta allettante

L’interesse per il centrale classe 1998 non è certo casuale: la sua crescita negli ultimi anni è stata evidente, tanto da diventare una pedina fondamentale per la difesa bianconera. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo e sempre più sicuro anche in fase di impostazione, Gatti ha saputo conquistare la fiducia della squadra e della tifoseria. Tuttavia, il suo futuro sembrava poter prendere una direzione inaspettata quando il Nottingham Forest ha bussato alla porta della Juventus.

Il club inglese, protagonista di un’ottima stagione in Premier League, aveva individuato in Gatti il profilo ideale per rafforzare la propria retroguardia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Nottingham Forest era pronto a mettere sul tavolo un’offerta economica molto vantaggiosa, nettamente superiore all’ingaggio attuale del difensore.

L’interesse non era frutto del caso: il presidente Evangelos Marinakis, durante un incontro con Cristiano Giuntoli, aveva espresso grande apprezzamento per il centrale italiano, considerandolo un elemento chiave per il futuro della squadra. Eppure, Gatti non ha mai avuto dubbi. Nonostante la proposta allettante, il difensore ha deciso di respingere il corteggiamento del club inglese, senza nemmeno entrare nel vivo della trattativa.

Rinnovo con la Juventus: i dettagli dell’accordo

Sin dall’inizio della stagione, la Juventus e l’entourage di Gatti hanno avviato i contatti per il rinnovo del contratto. Le trattative, iniziate a settembre, hanno portato a un’intesa di massima, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni con la firma ufficiale. L’accordo prevede un prolungamento fino al 2030 con un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione.

Un segnale chiaro della fiducia che la società ripone nel difensore, ormai diventato un punto di riferimento anche per il nuovo allenatore Thiago Motta. Se inizialmente il tecnico preferiva difensori più tecnici, ha presto imparato ad apprezzare le qualità di Gatti, soprattutto in fase difensiva.

L’obiettivo del difensore è chiaro: continuare a crescere con la maglia bianconera e conquistare un posto fisso in Nazionale in vista del Mondiale 2026. Juventus-Inter è alle porte, e Gatti è pronto a dimostrare, ancora una volta, di essere una colonna portante della squadra.