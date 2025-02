Barcellona, Araujo nonostante il rinnovo: c’è ancora la Juventus

Nonostante il rinnovo fino al 2031, Ronald Araujo potrebbe lasciare il Barcellona in estate, la Juventus è ancora interessata.

Nel calcio moderno, un rinnovo contrattuale non sempre significa permanenza garantita, Ronald Araujo, vice-capitano del Barcellona, sembrava destinato a restare in Catalogna dopo aver firmato un prolungamento fino al 2031 lo scorso gennaio. Tuttavia, le scelte tecniche e i movimenti di mercato del club blaugrana potrebbero cambiare il suo destino prima ancora della prossima stagione.

Flick gli preferisce altri difensori

Nonostante sia uno dei leader della difesa, Araujo non sembra rientrare nei piani prioritari di Hansi Flick. Il tecnico tedesco, infatti, ha già dimostrato di preferire il giovane Pau Cubarsí, che a breve rinnoverà fino al 2029, e Eric Garcia, la cui cessione è stata bloccata. Inoltre, il club ha già proposto un prolungamento anche a Iñigo Martínez, segnale che il pacchetto arretrato per il prossimo anno sta prendendo forma senza l’uruguaiano come protagonista.

Come se non bastasse, da luglio arriverà Jonathan Tah, che si unirà al Barcellona a parametro zero dal Bayer Leverkusen. Con quattro difensori già in pole nelle gerarchie, Araujo rischia di trovare sempre meno spazio in squadra.

La Juventus e le altre pretendenti

Proprio questa situazione potrebbe riaprire il mercato attorno ad Araujo. La Juventus di Thiago Motta, già interessata al difensore durante il mercato invernale, non ha mai spento i riflettori su di lui. I bianconeri, dopo gli acquisti di Renato Veiga e il giovane Kelly, potrebbero valutare un ulteriore rinforzo di esperienza per il reparto arretrato.

Tuttavia, la concorrenza non manca: anche il Manchester United e il Bayern Monaco seguono con attenzione l’evolversi della situazione. Se il difensore uruguaiano dovesse decidere di lasciare il Barcellona in estate, potrebbero scatenarsi delle vere e proprie aste per assicurarselo.

Per ora, il suo futuro è ancora incerto. Ma una cosa è chiara: nonostante il rinnovo, Araujo potrebbe davvero lasciare il Barcellona nei prossimi mesi.