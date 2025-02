Juventus, formazione: arriva la grande esclusione da parte di Thiago Motta contro l’Inter

La scelta di Thiago Motta di lasciare Yildiz in panchina sorprende i tifosi: ecco le probabili formazioni di Juventus-Inter.

Il Derby d’Italia è sempre una partita speciale, carica di tensione e rivalità. Stasera, all’Allianz Stadium, la Juventus di Thiago Motta affronta l’Inter di Simone Inzaghi in un match cruciale per la classifica e per il futuro europeo di entrambe le squadre. Ma a far discutere, oltre alla posta in palio, è una decisione sorprendente dell’allenatore bianconero: il talento Kenan Yildiz partirà dalla panchina.

La scelta di Motta: perché Yildiz non gioca dall’inizio?

La decisione di Thiago Motta di non schierare Kenan Yildiz dal primo minuto ha colto di sorpresa i tifosi. Il giovane talento turco è stato protagonista dell’epico 4-4 dell’andata, segnando una doppietta e risultando determinante per la rimonta bianconera. Negli ultimi match, però, il tecnico sembra aver optato per un assetto più fisico e solido, preferendo Weston McKennie nel ruolo di trequartista e dando fiducia a Nico Gonzalez avanti su Mbangula e Conceiçao sulle fasce.

Questa scelta potrebbe essere legata anche alla gestione delle energie: la Juventus è ancora in corsa su tre fronti e Yildiz, pur essendo un elemento fondamentale, potrebbe essere utilizzato a gara in corso per sfruttare la sua imprevedibilità contro una difesa interista più stanca.

Le probabili formazioni e i possibili incroci europei

Oltre al Derby d’Italia di stasera, Juventus e Inter potrebbero ritrovarsi di fronte anche in Champions League. Se i bianconeri dovessero superare il PSV Eindhoven nel playoff (forti del 2-1 dell’andata), avrebbero il 50% di possibilità di pescare proprio i nerazzurri agli ottavi di finale. Inoltre, le due squadre potrebbero incontrarsi anche in una potenziale finale di Coppa Italia.

Ecco le formazioni probabili per il match di campionato:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Thuram; McKennie, Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

All. Thiago Motta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi.

All. Simone Inzaghi

L’assenza di Yildiz dall’undici titolare sarà la scelta giusta? Lo scopriremo stasera, in un match che promette scintille.