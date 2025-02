Juventus-Inter 1-0: Conceição firma il Derby d’Italia

La Juventus vince il Derby d’Italia con un gol di Conceição nella ripresa. Bianconeri solidi e cinici e Inter sconfitta.

La Juventus si impone per 1-0 sull’Inter nel Derby d’Italia, grazie a un gol decisivo di Francisco Conceição nel secondo tempo. Una vittoria sofferta ma meritata per la squadra di Thiago Motta, che ha saputo resistere alle offensive nerazzurre nel primo tempo e colpire con cinismo nella ripresa. L’Allianz Stadium esplode di gioia: la Juve allunga la sua striscia positiva e guarda con fiducia ai prossimi impegni.

Primo tempo: equilibrio e scintille da entrambe le parti

L’avvio del match è subito intenso, con entrambe le squadre aggressive e determinate. La Juventus si rende pericolosa già al 2’, quando McKennie intercetta un pallone perso da Calhanoglu e serve Nico Gonzalez: l’argentino calcia, ma non trova lo specchio della porta.

L’Inter risponde con una spettacolare rovesciata di Taremi al 18’: il gesto tecnico è da applausi, ma Di Gregorio si supera con una parata straordinaria. Nel prosieguo dell’azione, Dumfries tenta il colpo di testa, ma non inquadra la porta.

I bianconeri si rendono ancora pericolosi al 21’ con una doppia occasione: Nico Gonzalez vince un duello con Pavard e calcia, trovando la risposta di Sommer. Sulla respinta arriva Conceição, che tenta la conclusione di prima intenzione, ma l’estremo difensore nerazzurro è ancora decisivo.

Al 31’, è Kolo Muani ad avere un’ottima chance, ma il suo tiro, deviato da Bastoni, finisce fuori di un soffio.

L’ultimo brivido della prima frazione arriva al 42’: Dumfries scappa sulla fascia e calcia con potenza, colpendo il palo con Di Gregorio battuto. Si va negli spogliatoi sullo 0-0, con il match ancora apertissimo.

Secondo tempo: Conceição illumina la scena

La ripresa si apre con la Juventus più aggressiva. Al 3’, Kolo Muani serve Conceição, che però calcia debolmente tra le braccia di Sommer. L’Inter replica al 23’ con una grande occasione: Thuram supera Veiga e mette in mezzo per Dumfries, il cui tiro viene deviato da Di Gregorio sul palo. Ancora una volta, il portiere bianconero tiene in partita la sua squadra.

Il momento decisivo arriva al 28’: Kolo Muani inventa una magia con una “rouleta” che libera Francisco Conceição. Il portoghese calcia di prima intenzione e batte Sommer, facendo esplodere lo Stadium. La Juventus è avanti 1-0!

Pochi minuti dopo, i bianconeri sfiorano il raddoppio: Koopmeiners, servito da McKennie, calcia a botta sicura, ma Dumfries si immola e salva sulla linea.

Nel finale, l’Inter prova il tutto per tutto: al 46’, Thuram si libera in area e calcia con potenza, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. È l’ultima occasione del match.

Il triplice fischio sancisce una vittoria fondamentale per la Juventus, che conquista tre punti preziosi e continua il suo momento positivo. Quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, entusiasmo alle stelle e fiducia in vista della trasferta di Eindhoven.