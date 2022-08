Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato prima del match contro la Roma

Maurizio Arrivabene è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Juve-Roma.

STADIUM – «È giusto ringraziare i tifosi, in un periodo come questo in cui si parla di crisi vedere lo stadio pieno è un piacere. Grazie ai tifosi che hanno ripreso anche a cantare e sostenere la squadra. Vedere lo stadio pieno è normale per partite di cartello come queste».

