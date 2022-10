Sono queste le parole di Maurizio Arrivabene che appena prima dell’inizio di Maccabi – Juventus parla degli obiettivi.

Ecco le parole di Arrivabene, l’amministratore delegato della Juventus che parla a Sky Sport poco prima dell’inizio del match: “Io l’ho detto in un’altra occasione, bisogna evitare le scelte emozionali, analizzare i problemi uno alla volta e trovare soluzioni. Cercare a tutti i costi un colpevole sarebbe sbagliato per la società e per il futuro. Fiducia assoluta. La partita importante è quella di stasera. Dopodichè ci sarà il Torino, un’altra partita molto importante il derby della Mole. Ma dobbiamo pensare avversario per avversario, ritrovando lo spirito che deve avere la Juventus e che è quello di vincere.“

Arrivabene Nedved

Conclude così il dirigente: “Bisogna superare questo momento. La gara di stasera è fondamentale come tutte le altre. E’ fondamentale trovare lo spirito da Juve. L’assenza di Pogba e quella di Chiesa pesano moltissimo ma non deve essere nel nostro dna lasciar correre e aspettare che arrivi la pausa per poi riprendere. Dobbiamo spingere fino ad allora.“

