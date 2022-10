Milan Trophy Tour, Al 40/40 Club di Manhattan centinaia di tifosi presenti per il secondo Watch Party insieme a Metta World Peace

La seconda tappa di AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates si è rivelata un grande successo: centinaia di tifosi si sono riuniti a New York per una due giorni speciale a tinte rossonere. Il primo appuntamento è stato venerdì 7 ottobre presso il PUMA NYC Flagship Store,sull’iconica 5th Avenue, dove i tifosi locali hanno avuto l’opportunità di fare una foto con la Coppa Campioni d’Italia 2021/22.

Il Watch Party ha visto la presenza di circa 500 ospiti, registrando anche per questa seconda tappa un vero e proprio sold out. Presente anche l’AC Milan Club New York City con molti altri fan club ufficiali provenienti da diverse città americane, più alcuni ospiti eccezionali tra cui Metta World Peace, ex cestista dei Los Angeles Lakers e Campione NBA nel 2010.

L’ex cestista ha commentato così l’iniziativa: “Sono stato a una partita del Milan a San Siro qualche anno fa, all’epoca giocavo in Italia. Mi sono divertito moltissimo, spero di poter tornare presto per un’altra partita. Vedere il Milan a New York è stupendo, questa è la mia città. Sono felicissimo che siate qui, fare crescere il brand qui negli USA è fantastico”.

