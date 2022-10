Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Mediaset prima del calcio d’inizio del match con il Benfica

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Mediaset Infinity prima del calcio d’inizio del match con il Benfica. Le sue dichiarazioni:

PARTITA – «Giochiamo per vincere. Non abbiamo fatto 3 ore di aereo per venire a scherzare. Abbiamo 6 uomini che mancano ma deve essere un motivo per giocarsela e non una scusa».

SENSO DI APPARTENENZA – «Parlo da juventino e non da ad. Siamo attorno tutti alla squadra. Il nostro impegno è massimo e siamo vicini ai ragazzi che devono dimostrare di meritare di vestire questa maglia».

