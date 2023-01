Ecco dove vedere la sfida di Serie A tra Juventus e Atalanta. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà all’Allianz Stadium

Una classifica molto corta che potrebbe rimescolare le carte in tavola per quanto concerne la rincorsa alla Champions League: la voglia di riscatto della Juventus dopo la disfatta di Napoli contro la continuità di un’Atalanta tanto giovane quanto competitiva. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match Juventus Atalanta, che si svolgerà alle 20:45 all’Allianz Stadium, come riportato tramite una comunicazione ufficiale, verrà trasmesso in streaming su DAZN: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).

L’articolo Juventus Atalanta, dove vedere il match streaming live oggi e diretta tv Serie A proviene da Calcio News 24.

