Allegri spera in un doppio recupero a centrocampo per il Benfica, ma le cose sono più complicate del previsto

Non arrivano buone notizie per Allegri. Locatelli non dovrebbe recuperare per la partitadi mercoledì tra Juventus e Benfica, dopo l’affaticamento rimediato prima della gara con la Salernitana.

Difficile anche il recupero di Rabiot, che secondo Sky Sport sarà out al 99%. Possibile invece il recupero di Di Maria.

