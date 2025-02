Juventus, bocciata nel mercato di gennaio: la pagella

Analisi critica del calciomercato Juventus 2025: ritardi nelle operazioni, rinforzi tardivi e un mercato che lascia dubbi, la pagella.

Arriva anche per noi il tempo della pagella, il calciomercato della Juventus si è chiuso con molte operazioni, ma non tutte convincenti. L’obiettivo era rinforzare una rosa colpita da gravi infortuni, in particolare in difesa. Tuttavia, la dirigenza ha agito con ritardo, lasciando scoperta la squadra nei momenti cruciali.

Difesa rinforzata, ma troppo tardi

La Juventus sapeva da tempo di dover intervenire in difesa, soprattutto dopo gli stop di Bremer e Cabal. Eppure, i nuovi centrali sono arrivati solo negli ultimi giorni di mercato, una scelta che appare discutibile. Lloyd Kelly e Renato Veiga hanno qualità, ma inserirli a campionato in corso richiede tempo e potrebbe costare punti preziosi. Un’altra scommessa è Alberto Costa, terzino destro di prospettiva, ma non pronto per fare subito la differenza.

Questa gestione del reparto arretrato lascia perplessi: con una programmazione più attenta, si poteva evitare di ritrovarsi con una difesa in emergenza per diverse settimane.

L’attacco si salva con Kolo Muani

Se la difesa è stata sistemata in ritardo, l’attacco ha trovato subito un volto nuovo e convincente: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è stato il vero colpo del mercato bianconero, con un impatto immediato: tre gol nelle prime due partite e una coppia promettente con Vlahovic, che potrebbe beneficiarne o essere spinto a lasciare.

Sul fronte cessioni, restano alcune scelte discutibili: il prestito di Arthur, la vendita di Fagioli (non sostituito in rosa) alla Fiorentina e soprattutto la rescissione di Danilo, che ha privato la squadra di esperienza e leadership.

Pagella finale della Juventus di Giuntoli: 5,5

Non basta un grande colpo in attacco per salvare un mercato che ha lasciato scoperto il reparto difensivo troppo a lungo. La Juventus doveva muoversi prima, programmando meglio gli acquisti e garantendo a Thiago Motta una rosa più equilibrata già a inizio gennaio. Per questo, il voto finale è 5,5 per la Juventus di Giuntoli: il ritardo nelle operazioni pesa e potrebbe costare caro nel finale di stagione. Ora al campo di calcio larga sentenza.