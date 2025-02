La Juventus non molla Hancko: cifre e dettagli dell’operazione

I bianconeri non vogliono perdere tempo: David Hancko è sempre più vicino. Giuntoli guarda già al mercato estivo.

Il mercato di gennaio ha portato alcuni rinforzi alla difesa della Juventus, ma le scelte della dirigenza non hanno convinto pienamente. Renato Veiga, giovane talento dal grande potenziale, è arrivato in prestito secco senza alcuna opzione di riscatto, rendendo il suo contributo solo temporaneo. Lloyd Kelly, invece, era ai margini del Newcastle e la Vecchia Signora ha deciso di investire quasi 20 milioni di euro per assicurarselo, nonostante avrebbe potuto prelevarlo a parametro zero la scorsa estate dopo trattative prolungate.

Queste operazioni si sono rese necessarie per ovviare alle lunghe assenze di Gleison Bremer e Juan Cabal, fermi ai box per gli infortuni ai legamenti. Tuttavia, il mercato invernale della Juventus sembra caratterizzato più da soluzioni di ripiego che da colpi mirati.

Niente Hancko a gennaio: ecco perché

Se da un lato la Juventus ha portato a termine operazioni utili per rafforzare il reparto arretrato, dall’altro permane il rammarico per il mancato arrivo di David Hancko dal Feyenoord. L’accordo con il difensore slovacco ex Fiorentina era stato raggiunto già a metà gennaio, ma il club olandese ha respinto il tentativo finale dei bianconeri a ridosso della chiusura del mercato.

Questo rifiuto è stato dettato anche dall’addio di Santiago Gimenez, il bomber messicano che ha scelto di trasferirsi al Milan. La partenza del centravanti ha reso impensabile per il Feyenoord privarsi contemporaneamente anche del suo leader difensivo, visto l’obiettivo di ben figurare in Champions League e di mantenere il supporto dei propri tifosi.

Le cifre per prendere Hancko

La Juventus non ha comunque intenzione di mollare la pista che porta a David Hancko. L’ex viola sembra destinato a vestire la maglia bianconera nella prossima estate per una cifra vicina ai 22 milioni di euro. Per il difensore slovacco è già pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. La trattativa rimarrà calda anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di chiudere il trasferimento nei primi giorni della finestra estiva di mercato e avere il difensore a disposizione per il Mondiale per Club.