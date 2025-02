Juventus, Cambiaso ancora out: cosa filtra sulla sua condizione

Andrea Cambiaso ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, salterà Como-Juventus: le ultime sull’infortunio e sul rientro.

Nel corso dell’ultima finestra di mercato invernale, il nome di Andrea Cambiaso ha occupato un posto di primo piano per la trattativa con il Manchester City, trattativa di cui ha svelato i retroscena l’agente del terzino.

Nonostante la pressione del club inglese, il giocatore è rimasto alla Juventus, una decisione che ha soddisfatto il tecnico Thiago Motta: “Sono felice che è rimasto in una grande squadra come la Juventus, penso che abbia sempre avuto questa idea di non andare via. Domani però non ci sarà”. Però, le condizioni fisiche del giocatore e la possibilità di un futuro trasferimento restano temi aperti.

L’interesse del Manchester City e la decisione di restare alla Juventus

Durante il mercato di gennaio, il Manchester City ha valutato concretamente l’opzione di acquistare Andrea Cambiaso, vedendo in lui un possibile rinforzo per la fascia. Nonostante la trattativa non sia andata in porto in questa sessione di mercato, la possibilità di un nuovo tentativo in estate non è esclusa.

Molto dipenderà dalla situazione giudiziaria che sta coinvolgendo il club inglese e dalle eventuali sanzioni che potrebbero condizionare la loro strategia di mercato. Se le condizioni dovessero essere favorevoli, i Citizens potrebbero tornare all’assalto di Cambiaso, valutando nuovamente la sua idoneità al loro progetto tecnico.

Le condizioni fisiche di Cambiaso e il suo rientro in campo

Al momento, però, l’attenzione di Thiago Motta è rivolta principalmente alle condizioni fisiche del giocatore. Andrea Cambiaso non sarà disponibile per il prossimo incontro contro il Como a causa del solito problema alla caviglia che lo perseguita ormai da qualche settimana.

Il recupero è in corso, e lo staff medico della Juventus spera di poterlo riavere a disposizione per la sfida di Champions League, contro il PSV, della prossima settimana. Tuttavia, la situazione richiede pazienza, poiché è fondamentale evitare ricadute che potrebbero compromettere ulteriormente il suo rientro.