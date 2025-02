Juventus, parla l’agente di Cambiaso: “È tutto vero”

Durante un intervista a Kiss Kiss Napoli, l’agente di Andrea Cambiaso, ha parlato di quanto accaduto durante l’ultima finestra di mercato.

Negli ultimi giorni, il nome di Andrea Cambiaso è stato accostato con insistenza al Manchester City, suscitando curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Il terzino della Juventus è stato infatti al centro di insistenti voci legate a un possibile trasferimento che avrebbe potuto portarlo in Premier League. A fare chiarezza sulla vicenda è stato il suo agente, Govanni Bia, che ha parlato durante un intervista della trattativa e del reale interesse del club inglese.

La trattativa tra Juventus e Manchester City

Secondo quanto riportato da diverse fonti, il Manchester City era disposto a offrire una cifra significativa per assicurarsi le prestazioni di Cambiaso. Da parte sua, la Juventus ha fissato una valutazione elevata per il giocatore, rendendo complessa la chiusura dell’affare. Alla fine, la trattativa non si è concretizzata, e Cambiaso è rimasto a disposizione di Thiago Motta.

Il Manchester City, durante la finestra di mercato, ha mostrato interesse per diversi giocatori per rafforzare la rosa a disposizione di Guardiola. Nonostante l’interesse per Cambiaso, i Citizens hanno poi virato su altri obiettivi, come Nico Gonzalez del Porto. Dal canto suo, la Juventus ha valutato attentamente le offerte per i propri giocatori, mantenendo alta la valutazione per Cambiaso e decidendo di non cederlo in questa sessione di mercato.

Le parole di Giovanni Bia

In un intervista a Kiss Kiss Napoli, Giovanni Bia ha dichiarato: “Cambiaso e il Manchester City? La Juventus spiegherà ciò che è successo, vi dico che è tutto vero ciò che è uscito sui giornali in relazione alla trattativa. È vero che Guardiola lo voleva”. Queste parole confermano le voci che circolavano riguardo all’interesse dei Citizens per l’esterno bianconero. Chissà che la telenovela non si riproponga nella prossima finestra di mercato estiva.