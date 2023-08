Pareggio tra le polemiche per la Juventus allo Stadium contro il Bologna. I bianconeri falliscono l’aggancio in vetta al Milan

Pari tra Juventus e Bologna. Allo Stadium recriminano i rossoblù per un rigore non concesso sul risultato di 0-1. Poco dopo il pareggio di Vlahovic per il definitivo 1-1.

Questo stop impedisce ai bianconeri di agganciare il Milan in vetta alla classifica.

