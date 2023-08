La Juventus ha pareggiato contro il Bologna. Non sono mancate le polemiche per un rigore non concesso ai rossoblù

Polemiche allo Stadium. La Juventus ha pareggiato contro il Bologna. Non sono mancate le polemiche per un rigore non concesso ai rossoblù.

Thiago Motta nel post partita a Dazn ha risposto a tutte le domande tranne quelle sull’episodio.

