Ecco le parole di Leonardo Bonucci, centrale della Juventus che parla a Sky Sport dopo la sconfitta contro il PSG in Champions League: “Uscire dalla Uefa Champions League con una sconfitta non può essere sinonimo di felicità. Semmai c’è felicità per il rientro di Federico Chiesa. Miretti e Fagioli? Tutti i giocatori della rosa sono importanti, indipendentemente dall’età. Da squadra dobbiamo raggiungere gli obiettivi, uno ci è sfuggito. Domenica ci sarà una gara importante per accorciare su chi ci sta davanti“.

Szczesny a Sky Sport commenta così: “Dobbiamo cercare di vincere l’Europa League per rispetto della maglia che indossiamo. Oggi abbiamo avuto un buon atteggiamento, al di là del risultato. I ragazzi hanno dimostrato coraggio a giocare in questo modo, per i giovani non è una cosa da poco. Cosa ci è mancato? Abbiamo disputato un girone di UCL senza la mentalità da Juventus, che si è vista solo oggi contro il PSG. Inter? È uno scontro diretto, in campionato siamo messi un po’ meglio. Ci portiamo appresso l’entusiasmo del rientro di Federico Chiesa e la prestazione di oggi, proveremo a vincere contro l’Inter“.

