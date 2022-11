Il Milan ha proposto un sondaggio sui social per votare la miglior giocata difensiva di ottobre. I tifosi hanno premiato Thiaw.

Cover of the Month: October

The winner is Malik Thiaw with his decisive block at Verona

Un intervento decisivo al Bentegodi! È questa la giocata difensiva di ottobre

