Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juve, ha parlato a Dazndel centrocampista del Sassuolo Frattesi, ambito dalle big

Calvo strizza l’occhio a Frattesi, che piace anche all’Inter:

“Parlare di un giocatore del Sassuolo oggi non è corretto. Se non seguissimo tutti i giocatori italiani forti non faremmo bene il nostro lavoro. Li guardiamo tutti. Frattesi è un giocatore molto forte, che è pronto per una big di Serie A”.

L’articolo Juventus, Calvo: «Frattesi forte, pronto per una big» proviene da Inter News 24.

